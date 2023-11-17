Жулидова Лариса (Раиса) Алексеевна Вычислено 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жулидова Лариса (Раиса) Алексеевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1825 ст.

умерла 27.02.1888 ст., Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

Супруги
Жулидов Илларион АполлоновичВычислено 1830 ст. г.р.
Дети
(Жулидова) Александра ИлларионовнаВычислено 1856 ст. г.р.
Жулидов Иван ИлларионовичВычислено ?.08.1857 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алешина (Жулидова) Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Илларион Аполлонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: (Жулидова) Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович

2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Ревизские сказки крестьян и дворовых людей помещиков (на буквы М-Р) Рыльского уезда по 10-й ревизии 1858г. (ф.184 оп.2 д.1044)

Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1857 ст.

Сын: Жулидов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович

2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Ревизские сказки Рыльского уезда о дворовых людях и крестьянах (Ф. 184, Оп.3, Д.55, с.764) 1858г

Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Сын: Жулидов Николай Илларионович

Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович

Смерть
27.02.1888 ст.
Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

в 63 года

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