Жулидова Лариса (Раиса) Алексеевна
женский, родилась Вычислено 1825 ст.
умерла 27.02.1888 ст., Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область
Супруги
Жулидов Илларион АполлоновичВычислено 1830 ст. г.р.
Дети
(Жулидова) Александра ИлларионовнаВычислено 1856 ст. г.р.
Жулидов Иван ИлларионовичВычислено ?.08.1857 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алешина (Жулидова) Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: (Жулидова) Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович
2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1857 ст.
Сын: Жулидов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович
2-е Яньково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Сын: Жулидов Николай Илларионович
Отец ребёнка: Жулидов Илларион Аполлонович
Смерть
27.02.1888 ст.
Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область