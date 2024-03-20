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Смирнов Степан (Стефан) Гаврилович

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.12.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1873 ст.

Отец: Смирнов Гавриил Иванов

Мать: Смирнова Александра Родионова

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Родители: Деревни Сафонинской крестьянин Гавриил Иванов Смирнов и его законная жена Александра Родионова, [оба] православные. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Троицкой церкви с. Пищалье О... Показать все
Крещение
16.12.1873 ст.
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Восприменик при крещении: Той же деревни крестьянин Пётр Назаров Смирнов. Таинство крещение совершили: Александр Аммосов с диаконом Василием Фёдоровым. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Т... Показать все
Военная служба
19.11.1895
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
На службу принят Орловским Уездным по Воинской Повинности присутствием, по приёмному формулярному списку №35. Начало службы считается с с 1896 года Января 1-го дня
Военная служба
С 01.01.1896 по 17.08.1902
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Военная служба
С 18.08.1902 по 01.01.1906
Лиепая, Liepāja
Уволен в запас флота. Билет написан в Порту Императора Александра III, Курляндской губернии Матрос-плотник флотского экипажа команды броненосца береговой охраны «Адмирал Лазарев» Согласно п. 18. гл... Показать все
Военная служба
04.09.1902
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Явился в Управление Орловского Уездного Воинского Начальника. Билет его записан в алфавитных запасных нижних чинов, в книге 1896 под №45.
Место жительства
21.09.1902
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Демобилизация
16.01.1906
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
уволен в запас | броненосец береговой охраны «Адмирал Лазарев»
Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Смирнова Анна Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1912 по 1913

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Смирнов Павел Степанович

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Семён Степанович

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Степан Степанович

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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