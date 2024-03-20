Смирнов Степан (Стефан) Гаврилович
Место рождения
Дата рождения14.12.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1873 ст.
Родители: Деревни Сафонинской крестьянин Гавриил Иванов Смирнов и его законная жена Александра Родионова, [оба] православные. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Троицкой церкви с. Пищалье О... Показать все
Крещение
16.12.1873 ст.
Восприменик при крещении: Той же деревни крестьянин Пётр Назаров Смирнов. Таинство крещение совершили: Александр Аммосов с диаконом Василием Фёдоровым. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Т... Показать все
Военная служба
19.11.1895
На службу принят Орловским Уездным по Воинской Повинности присутствием, по приёмному формулярному списку №35. Начало службы считается с с 1896 года Января 1-го дня
Военная служба
С 01.01.1896 по 17.08.1902
Военная служба
С 18.08.1902 по 01.01.1906
Лиепая, Liepāja
Уволен в запас флота. Билет написан в Порту Императора Александра III, Курляндской губернии Матрос-плотник флотского экипажа команды броненосца береговой охраны «Адмирал Лазарев» Согласно п. 18. гл... Показать все
Военная служба
04.09.1902
Явился в Управление Орловского Уездного Воинского Начальника. Билет его записан в алфавитных запасных нижних чинов, в книге 1896 под №45.
Место жительства
21.09.1902
Демобилизация
16.01.1906
уволен в запас | броненосец береговой охраны «Адмирал Лазарев»
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Смирнова Анна Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Рождение ребёнка
С 1912 по 1913
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Степан Степанович
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анастасия
Смерть
Неизвестно