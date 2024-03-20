Смирнов Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Семён Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

С 1878 по 1879 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Степан Гаврилович

Мать: Смирнова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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