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Смирнова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1878 по 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Смирнова Анна Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1912 по 1913

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Смирнов Павел Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Семён Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Степан Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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