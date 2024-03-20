Смирнова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1878 по 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Смирнова Анна Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
С 1912 по 1913
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Степан Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно