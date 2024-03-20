Смирнова (Смирнова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Смирнова) Анна Степановна

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.09.1910

Дата смерти

29.01.1990

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

С 1878 по 1879 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1910

Отец: Смирнов Степан Гаврилович

Мать: Смирнова Анастасия

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Степанович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1938

Сын: Смирнов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Степанович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/44968
Рождение ребёнка
03.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Степанович

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.01.1990
Киров, город Киров, Кировская область
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