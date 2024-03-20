Смирнова (Смирнова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения02.09.1910
Дата смерти29.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1910
Отец: Смирнов Степан Гаврилович
Мать: Смирнова Анастасия
Рождение ребёнка
24.11.1935
Рождение ребёнка
12.01.1938
Сын: Смирнов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Степанович
https://rodnaya-vyatka.ru/places/44968
Рождение ребёнка
03.06.1941
Рождение ребёнка
21.10.1945
Смерть
29.01.1990
Киров, город Киров, Кировская область