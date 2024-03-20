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Смирнов Николай Степанович

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.11.1910 ст.

Дата смерти

20.11.1981

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1910 ст.

Отец: Смирнов Степан Илиин

Мать: Смирнова Анисия Алексиева

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Родители: «Деревни Софонинской крестьянин Стефан Илиин Смирнов и законная жена его Анисия Алексиева, оба православные» Запись №205 за 1910 год из метрической книги Троицкой церкви с. Пищалье Орловско... Показать все
Крещение
25.11.1910 ст.
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Восприемник при крещении: «Той же деревни крестьянин Иоанн Стефанов Смирнов» Таинство крещения совершили: священник Василий Стефанов и диакон Василий Зубарев. Запись №205 за 1910 год из метрической ... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Анна Степановна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1938

Сын: Смирнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Степановна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/44968
Рождение ребёнка
03.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Анна Степановна

Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Анна Степановна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1981
Киров, город Киров, Кировская область
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