Смирнов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения25.11.1910 ст.
Дата смерти20.11.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
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Рождение
25.11.1910 ст.
Отец: Смирнов Степан Илиин
Родители: «Деревни Софонинской крестьянин Стефан Илиин Смирнов и законная жена его Анисия Алексиева, оба православные» Запись №205 за 1910 год из метрической книги Троицкой церкви с. Пищалье Орловско... Показать все
Крещение
25.11.1910 ст.
Восприемник при крещении: «Той же деревни крестьянин Иоанн Стефанов Смирнов» Таинство крещения совершили: священник Василий Стефанов и диакон Василий Зубарев. Запись №205 за 1910 год из метрической ... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1935
Рождение ребёнка
12.01.1938
Сын: Смирнов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Степановна
https://rodnaya-vyatka.ru/places/44968
Рождение ребёнка
03.06.1941
Рождение ребёнка
21.10.1945
Смерть
20.11.1981
Киров, город Киров, Кировская область