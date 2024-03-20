Смирнов Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855 ст.
Отец: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.
Сын: Смирнов Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Смирнова Александра Родионова
Родители: Деревни Сафонинской крестьянин Гавриил Иванов Смирнов и его законная жена Александра Родионова, [оба] православные. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Троицкой церкви с. Пищалье О... Показать все
Смерть
Неизвестно