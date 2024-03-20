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Смирнов Гавриил Иванов

Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855 ст.

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.

Сын: Смирнов Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Смирнова Александра Родионова

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Родители: Деревни Сафонинской крестьянин Гавриил Иванов Смирнов и его законная жена Александра Родионова, [оба] православные. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Троицкой церкви с. Пищалье О... Показать все
Смерть
Неизвестно
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