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Смирнова Александра Родионова

Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.

Сын: Смирнов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Смирнов Гавриил Иванов

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Родители: Деревни Сафонинской крестьянин Гавриил Иванов Смирнов и его законная жена Александра Родионова, [оба] православные. Запись №269 от 1873 года в метрической книге Троицкой церкви с. Пищалье О... Показать все
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