Ерхова (Зенкова) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1899
Дата смерти06.02.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1899
Отец: Зенков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1920
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1923
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ерхов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1930
Дочь: Степашкина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1932
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Ерхов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1938
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич
Смерть
06.02.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно