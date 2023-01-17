Ерхова (Зенкова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерхова (Зенкова) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.11.1899

Дата смерти

06.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1899

Отец: Зенков Федор

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Ерхов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1923

Сын: Ерхов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ерхов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ерхов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1930

Дочь: Степашкина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1932

Сын: Ерхов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Ерхов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1938

Сын: Ерхов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерхов Алексей Васильевич

Смерть
06.02.1992
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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