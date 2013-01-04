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Ерхов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

1971 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: Ерхов Алексей Васильевич

Мать: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.10.1971

Сын: Ерхов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ерхова Зинаида Михайловна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерхова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерхова Зинаида Михайловна

Смерть
04.01.2013
Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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