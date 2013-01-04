Ерхов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти04.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Рождение ребёнка
27.10.1971
Мать ребёнка: Ерхова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерхова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерхова Зинаида Михайловна
Смерть
04.01.2013