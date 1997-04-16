Ерхов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1936
Дата смерти16.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936
Бракосочетание
04.11.1959
Рождение ребёнка
25.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерхова Валентина Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
16.04.1997
Мценск, город Мценск, Орловская область