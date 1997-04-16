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Ерхов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.05.1936

Дата смерти

16.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936

Отец: Ерхов Алексей Васильевич

Мать: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1959

Жена: Ерхова Валентина Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерхова Валентина Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
16.04.1997
Мценск, город Мценск, Орловская область
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