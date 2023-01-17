Ерхов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1932
Дата смерти02.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932
Рождение ребёнка
11.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1971
Дочь: Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Ерхова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.03.1975
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область