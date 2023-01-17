Ерхов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрхов Виктор Алексеевич

Ерхов Виктор Алексеевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

02.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: Ерхов Алексей Васильевич

Мать: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Муратово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1971

Дочь: Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Ерхова Наталья Васильевна

Муратово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерхова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.03.1975
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close