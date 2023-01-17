Ерхов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ерхов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1920
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1923
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ерхов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
18.06.1930
Дочь: Степашкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
29.12.1932
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Ерхов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1938
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
04.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Вычислено 1966
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область