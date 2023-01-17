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Ерхов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ерхов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Ерхов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1923

Сын: Ерхов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ерхов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ерхов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1930

Дочь: Степашкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1932

Сын: Ерхов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Ерхов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1938

Сын: Ерхов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерхова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Вычислено 1966
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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