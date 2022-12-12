Зенков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1899

Дочь: Ерхова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Зенков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Зенков Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1909

Дочь: Угадчикова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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