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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3295Исады, с. вл.при р. Оке.1014103441510Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Исады38Екат. Кожина1351030
С. Исиды и Д. Аргамаково и Руднева47Ив. Ив. Кожин2551047
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1274. Исады, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 142, жителей 968, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, тор Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Исады 234235616875307531256200[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Исады село8957при р. Оке22690497218766210—волостн. правл.Церк. к., ц.-пр. шк. дев., зем. шк. дер. мал., торжок в 9 пятн. по Пасхе, вол. пр., огор. и садов.
Исады двор. Кожина усадьба8968при р. Оке—3113446513½Исады
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
591Исадысело54°24'с.ш.40°32'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646446111с Исадысело