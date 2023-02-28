Вдовенкова (Аксёнова) Александра Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенкова (Аксёнова) Александра Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.10.1840

Дата смерти

12.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1840

Отец: Догадов Фёдор Петров

Мать: Догадова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1864

Сын: Вдовенков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Варвара Иоаннова

Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Вдовенков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1874

Сын: Аксёнов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Вдовенков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.02.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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