Вдовенкова (Аксёнова) Александра Фёдорова
Место рождения
Дата рождения29.10.1840
Дата смерти12.02.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1840
Отец: Догадов Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1862
Сын: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1864
Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Вдовенков Григорий Иванов
Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов
Рождение ребёнка
12.10.1874
Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов
Смерть
12.02.1904