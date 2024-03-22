Вдовенков (Аксёнов) Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенков (Аксёнов) Иван Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

30.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1864

Сын: Вдовенков Алексей Иванов

Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Вдовенков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1874

Сын: Аксёнов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Вдовенков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.01.1887
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