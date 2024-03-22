Вдовенков (Аксёнов) Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти30.01.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1862
Сын: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
17.03.1864
Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Вдовенков Григорий Иванов
Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
12.10.1874
Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Смерть
30.01.1887