Вдовенков Демид (Дометий) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовенков Демид (Дометий) Иванов

Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

29.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Мать: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1884

Сын: Вдовенков Василий Демидов

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1886

Сын: Вдовенков Николай Демидов

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Мария Дементиева

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1894

Сын: Вдовенков Георгий (Дементиев)

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Вдовенков Иоанн Демидов

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Надежда Дометиева

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1908

Сын: Вдовенков Пётр Дамианов

Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.05.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close