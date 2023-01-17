Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти29.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
11.02.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1884
Сын: Вдовенков Василий Демидов
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
08.05.1886
Сын: Вдовенков Николай Демидов
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Мария Дементиева
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
21.04.1894
Сын: Вдовенков Георгий (Дементиев)
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
29.04.1899
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Надежда Дометиева
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Рождение ребёнка
29.06.1908
Мать ребёнка: Вдовенкова Гликерия Дометиева
Смерть
29.05.1915