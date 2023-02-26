Вдовенкова (Коровкина) Гликерия Дометиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Коровкин Дометий
Мать: ?
Бракосочетание
11.02.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1884
Сын: Вдовенков Василий Демидов
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1886
Сын: Вдовенков Николай Демидов
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Мария Дементиева
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1894
Сын: Вдовенков Георгий (Дементиев)
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
29.04.1899
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Надежда Дометиева
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1908
Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов
Смерть
Неизвестно