Вдовенкова (Коровкина) Гликерия Дометиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенкова (Коровкина) Гликерия Дометиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Коровкин Дометий

Мать: ?

Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1884

Сын: Вдовенков Василий Демидов

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1886

Сын: Вдовенков Николай Демидов

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Мария Дементиева

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1894

Сын: Вдовенков Георгий (Дементиев)

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Вдовенков Иоанн Демидов

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Надежда Дометиева

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1908

Сын: Вдовенков Пётр Дамианов

Отец ребёнка: Вдовенков Демид (Дометий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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