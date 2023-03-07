Вдовенков Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения17.03.1864
Дата смерти22.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864
Военная служба
1890
запасной ефрейтор
Бракосочетание
04.10.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1893
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
30.09.1895
Сын: Вдовенков Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
12.11.1897
Сын: Вдовенков Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
25.01.1900
Сын: Вдовенков Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
04.04.1902
Сын: Вдовенков Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
15.06.1906
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
19.04.1908
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Вдовенков Василий Алексеев
Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Смерть
22.02.1915
Причина смерти: от чахотки