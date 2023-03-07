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Вдовенков Алексей Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.03.1864

Дата смерти

22.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864

Отец: Вдовенков (аксёнов) Иван Иванов

Мать: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1890
запасной ефрейтор
Бракосочетание
04.10.1892

Жена: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1893

Сын: Вдовенков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1895

Сын: Вдовенков Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Вдовенков Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Вдовенков Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1902

Сын: Вдовенков Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Вдовенков Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Вдовенков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.02.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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