Вдовенкова (Шарапова) Агрипина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенкова (Шарапова) Агрипина Алексеева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1872

Отец: Шарапов Алексей Филиппов

Мать: Шарапова Агрипина Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.10.1892

Муж: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1893

Сын: Вдовенков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1895

Сын: Вдовенков Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Вдовенков Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Вдовенков Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1902

Сын: Вдовенков Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Вдовенков Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Вдовенков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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