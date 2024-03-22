Вдовенкова (Шарапова) Агрипина Алексеева
Место рождения
Дата рождения19.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1872
Бракосочетание
04.10.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1893
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1895
Сын: Вдовенков Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1897
Сын: Вдовенков Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1900
Сын: Вдовенков Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1902
Сын: Вдовенков Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1906
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
19.04.1908
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Вдовенков Василий Алексеев
Отец ребёнка: Вдовенков Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно