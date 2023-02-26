Шарапова Агрипина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1872
Дочь: Вдовенкова Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
29.07.1874
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
10.04.1879
Сын: Шарапов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
18.03.1881
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
31.03.1882
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1882
Причина смерти: от родов