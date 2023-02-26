Шарапова Агрипина Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Агрипина Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1872

Дочь: Вдовенкова Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1874

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шарапов Максим Алексеев

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Шарапов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1881

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1882

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Алексей Филиппов

Смерть
01.04.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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