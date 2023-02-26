Шарапов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1879
Военная служба
1906
зауряд-прапорщик 146-го пехотного Царицынского полка
Бракосочетание
13.02.1908
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1909
Сын: Шарапов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)
Рождение ребёнка
16.06.1910
Мать ребёнка: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)
Рождение ребёнка
15.10.1911
Мать ребёнка: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)
Смерть
Неизвестно