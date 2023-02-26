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Шарапов Василий Алексеевич

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1879

Отец: Шарапов Алексей Филиппов

Мать: Шарапова Агрипина Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1906
зауряд-прапорщик 146-го пехотного Царицынского полка
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1909

Сын: Шарапов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Шарапов Иван Васильев

Мать ребёнка: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1911

Сын: Шарапов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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