Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1878

Отец: Кулешев Прокофий Игнатов

Мать: Кулешева Елена Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Шарапов Василий Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1909

Сын: Шарапов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шарапов Василий Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Шарапов Иван Васильев

Отец ребёнка: Шарапов Василий Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1911

Сын: Шарапов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Шарапов Василий Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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