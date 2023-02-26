Шарапова (Кулешева) Неонила (Прокофиева)
Место рождения
Дата рождения06.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1878
Отец: Кулешев Прокофий Игнатов
Мать: Кулешева Елена Стефанова
Бракосочетание
13.02.1908
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1909
Сын: Шарапов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шарапов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.06.1910
Отец ребёнка: Шарапов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.10.1911
Отец ребёнка: Шарапов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно