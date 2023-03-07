Шарапов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1909
Дата смерти28.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1909
Военная служба
1944
красноармеец санинструктор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Ефимова
Смерть
28.03.1944
Причина смерти: На войне умер от ран
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, ст. Лиозно, южнее, 3 км, лес, могила № 17, место 4