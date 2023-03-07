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Шарапов Василий Васильевич

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1909

Дата смерти

28.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1909

Отец: Шарапов Василий Алексеевич

Мать: Шарапова Неонила (Прокофиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1944
красноармеец санинструктор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Ефимова

Смерть
28.03.1944
Причина смерти: На войне умер от ран
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, ст. Лиозно, южнее, 3 км, лес, могила № 17, место 4
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