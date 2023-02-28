Догадов Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1840
Дочь: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Догадова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мавра Фёдорова
Мать ребёнка: Догадова Мария Григорьева
Бракосочетание
26.08.1848
Жена: Догадова Марфа Тимофеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно