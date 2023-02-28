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Догадов Фёдор Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1840

Дочь: Вдовенкова (аксёнова) Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Догадова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мавра Фёдорова

Мать ребёнка: Догадова Мария Григорьева

Бракосочетание
26.08.1848

Жена: Догадова Марфа Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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