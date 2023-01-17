Бехтерева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтерева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1792 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Бехтерев Иван Петрович

Мать: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Лысова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Никита Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Лысов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Лысов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1792 ст.
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