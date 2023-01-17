Бехтерева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1792 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Бехтерев Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Лысова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1792 ст.