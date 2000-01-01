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Лысов Никита Иванович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1768 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1785 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.

Отец: Лысов Иван Мартынович

Мать: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Сын: Лысов Василий Никитович

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Иван Никитович

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Евдокия' Никитовна

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Дарья Никитовна

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Васса Никитовна

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Гликерия Никитовна

Мать ребёнка: - Агафья Степановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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