Лысов Никита Иванович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1747 ст.
Отец: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Сын: Лысов Иван Никитович
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Евдокия' Никитовна
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Лысова Дарья Никитовна
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Васса Никитовна
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Гликерия Никитовна
Мать ребёнка: - Агафья Степановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно