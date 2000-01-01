- Агафья Степановна
Место рожденияд. Леон[ть]евская (Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Леон[ть]евская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Сын: Лысов Иван Никитович
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Евдокия' Никитовна
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Лысова Дарья Никитовна
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Васса Никитовна
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Гликерия Никитовна
Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно