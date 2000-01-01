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- Агафья Степановна

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Место рождения

д. Леон[ть]евская (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1768 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1785 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Леон[ть]евская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Сын: Лысов Василий Никитович

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Иван Никитович

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Евдокия' Никитовна

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Дарья Никитовна

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Васса Никитовна

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Гликерия Никитовна

Отец ребёнка: Лысов Никита Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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