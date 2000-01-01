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Лысов Иван Мартынович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1710 ст.

Дата смерти

Около 1789 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1690 и 1691 г.р.

Мать

Между 1690 и 1691 г.р.

Дети

Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710 ст.

Отец: Лысов Мартын Андреевич

Мать: - Софья Петровна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Лысова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Никита Иванович

Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Лысов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Лысов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1789 ст.
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