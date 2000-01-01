Лысов Иван Мартынович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1710 ст.
Дата смертиОколо 1789 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1710 ст.
Отец: Лысов Мартын Андреевич
Мать: - Софья Петровна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Лысова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Мать ребёнка: Бехтерева Евдокия Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1789 ст.