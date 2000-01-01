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Лысов Василий Иванович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: Лысов Иван Мартынович

Мать: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Лысов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: - Марина Трофимова

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: - Марина Трофимова

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Иван Васильевич

Мать ребёнка: - Марина Трофимова

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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