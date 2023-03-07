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- Марина Трофимова

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Место рождения

Фоминской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоминской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Лысов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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