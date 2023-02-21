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Лысов Дмитрий Иванович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: Лысов Иван Мартынович

Мать: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Дочь: Лысова Настасья Дмитриевна

Мать ребёнка: - Агафья Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: - Агафья Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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