- Агафья Ивановна
Место рожденияд. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Дочь: Лысова Настасья Дмитриевна
Отец ребёнка: Лысов Дмитрий Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Отец ребёнка: Лысов Дмитрий Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно