- Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Агафья Ивановна

- Агафья Ивановна

avatar

Место рождения

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Дочь: Лысова Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Лысов Дмитрий Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Лысов Дмитрий Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close