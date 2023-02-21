Лысов Евдоким Иванович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1751 ст.
Отец: Лысов Иван Мартынович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Сын: Лысов Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Дочь: Лысова Парасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Лысов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Лысов Александр Евдокимович
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Ирина Евдокимовна
Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно