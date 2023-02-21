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Лысов Евдоким Иванович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1780 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: Лысов Иван Мартынович

Мать: Бехтерева Евдокия Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Лысов Пётр Евдокимович

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Лысов Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Дочь: Лысова Парасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Лысов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Лысов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Александр Евдокимович

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Ирина Евдокимовна

Мать ребёнка: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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