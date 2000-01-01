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Лысов Алексей Евдокимович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1795 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.

Отец: Лысов Евдоким Иванович

Мать: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: - Варвара -

Мать ребёнка: - Марфа Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1795 ст.

Сын: - Андрей Никитинович

Мать ребёнка: - Марфа Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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