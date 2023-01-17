- Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: - Варвара -
Отец ребёнка: Лысов Алексей Евдокимович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1795 ст.
Сын: - Андрей Никитинович
Отец ребёнка: Лысов Алексей Евдокимович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно