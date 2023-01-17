- Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Марфа Ивановна

- Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Борисовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1795 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: - Варвара -

Отец ребёнка: Лысов Алексей Евдокимович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1795 ст.

Сын: - Андрей Никитинович

Отец ребёнка: Лысов Алексей Евдокимович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close