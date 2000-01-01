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- Анна Дмитриевна

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Место рождения

д. Лиховская (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1780 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лиховская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Лысов Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Лысов Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Дочь: Лысова Парасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Лысов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Лысов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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