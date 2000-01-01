- Анна Дмитриевна
Место рожденияд. Лиховская (Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1745 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лиховская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Сын: Лысов Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Дочь: Лысова Парасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Лысов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Лысов Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно