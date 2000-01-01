Лысов Пётр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Пётр Евдокимович

Лысов Пётр Евдокимович

avatar

Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1767 ст.

Дата смерти

Около 1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767 ст.

Отец: Лысов Евдоким Иванович

Мать: - Анна Дмитриевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Дочь: Лысова Марья Петровна

Мать ребёнка: - Домна Михайловна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Лысов Роман Петрович

Мать ребёнка: - Домна Михайловна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Лысова Соломия Петровна

Мать ребёнка: - Домна Михайловна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1795 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close