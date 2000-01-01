Лысов Пётр Евдокимович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1767 ст.
Дата смертиОколо 1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1767 ст.
Отец: Лысов Евдоким Иванович
Мать: - Анна Дмитриевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Дочь: Лысова Марья Петровна
Мать ребёнка: - Домна Михайловна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: Лысов Роман Петрович
Мать ребёнка: - Домна Михайловна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Лысова Соломия Петровна
Мать ребёнка: - Домна Михайловна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1795 ст.