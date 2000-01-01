- Домна Михайловна
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Дочь: Лысова Марья Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Евдокимович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: Лысов Роман Петрович
Отец ребёнка: Лысов Пётр Евдокимович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Лысова Соломия Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Евдокимович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно