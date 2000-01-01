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- Домна Михайловна

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Дочь: Лысова Марья Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Евдокимович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Лысов Роман Петрович

Отец ребёнка: Лысов Пётр Евдокимович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Лысова Соломия Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Евдокимович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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