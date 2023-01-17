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Бехтерев Иван Петрович

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Место рождения

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1681 ст.

Дата смерти

Около 1749 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1681 ст.

Отец: Бехтерев Пётр -

Мать: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Бехтерев Семён Иванович

Мать ребёнка: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Бехтерев Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Бехтерева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1749 ст.
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