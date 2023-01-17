Бехтерев Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1681 ст.
Дата смертиОколо 1749 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1681 ст.
Отец: Бехтерев Пётр -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Бехтерев Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Бехтерева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1749 ст.