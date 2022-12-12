Бехтерев Семён Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1715 ст.
Дата смертиОколо 1758 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.
Отец: Бехтерев Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1735 ст.
Сын: Бехтерев Феоктист Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1740 ст.
Сын: Бехтерев Алексей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1744 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1758 ст.