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Бехтерев Семён Иванович

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Место рождения

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

Около 1758 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: Бехтерев Иван Петрович

Мать: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1735 ст.

Сын: Бехтерев Феоктист Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1740 ст.

Сын: Бехтерев Алексей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1744 ст.

Сын: Бехтерев Илья Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1758 ст.
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