Сентемов Филипп Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Сентемов Макар Никифоров
Мать: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Василиса Филиппова
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Анисья Филиппова
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Сентемов Алексей Филиппов
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Матрена Филиппова
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Астраханцева Авдотья Филиппова
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марина Филиппова
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Астраханцова Фекла Филиппова
Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762