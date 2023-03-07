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Сентемов Филипп Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Сентемов Макар Никифоров

Мать: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Василиса Филиппова

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Сентемов Симон Филиппов

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Анисья Филиппова

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Сентемов Алексей Филиппов

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Матрена Филиппова

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Астраханцева Авдотья Филиппова

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Сентемов Потап Филиппов

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Астраханцова Фекла Филиппова

Мать ребёнка: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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