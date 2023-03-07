Астраханцева (Сентемова) Авдотья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Сентемова) Авдотья Филиппова

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Место рождения

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Сентемов Филипп Макаров

Мать: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Астраханцов Григорий Антонов

Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Астраханцов Трофим Антонов

Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Астраханцов Логин Антонов

Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Антон Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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