Астраханцева (Сентемова) Авдотья Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Астраханцов Григорий Антонов
Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Астраханцов Трофим Антонов
Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Астраханцов Логин Антонов
Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762