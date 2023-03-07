Астраханцов Григорий Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Астраханцов Трофим Григорьев
Мать ребёнка: Астраханцева Марья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Астраханцов Федор Григорьев
Мать ребёнка: Астраханцева Марья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Астраханцов Обрам Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812