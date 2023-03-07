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Астраханцов Григорий Антонов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Астраханцов Антон Елисеев

Мать: Астраханцева Авдотья Филиппова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Астраханцов Трофим Григорьев

Мать ребёнка: Астраханцева Марья Федотова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Астраханцов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Астраханцева Марья Федотова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Астраханцов Обрам Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Марья Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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