Сентемов Симон Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Елена Симонова
Мать ребёнка: Сентемова Федосья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Овдотья Симонова
Мать ребёнка: Сентемова Федосья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Сентемова Федосья Лукоянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентемова Анна Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782