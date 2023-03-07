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Сентемов Симон Филиппов

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Место рождения

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Сентемов Филипп Макаров

Мать: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Елена Симонова

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Лукоянова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Овдотья Симонова

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Лукоянова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сентемов Хрисанф Семенов

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Лукоянова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Федосья Лукоянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Анна Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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