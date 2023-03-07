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Сентемов Макар Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Сентемов (кропотин) Никифор Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Татьяна Макарова

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Сентемов Филипп Макаров

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718

Сын: Сентемов Емельян Макаров

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Сентемов Иван Макаров

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Анисья Макарова

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Сентемов Герасим Макаров

Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Агафья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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