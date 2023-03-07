Сентемов Макар Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Сентемов (кропотин) Никифор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Татьяна Макарова
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Анисья Макарова
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Сентемова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентемова Агафья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749