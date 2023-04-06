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Сентемов Потап Филиппов

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Место рождения

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Сентемов Филипп Макаров

Мать: Сентемова Лисафья (Васса) Елисеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Сентемов Иван Потапов

Мать ребёнка: Овдотья Иванова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сентемов Ларион Потапов

Мать ребёнка: Овдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сентемов Флор Потапов

Мать ребёнка: Овдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овдотья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1802
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