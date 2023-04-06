Сентемов Потап Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Овдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Овдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Овдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овдотья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1802