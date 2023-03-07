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Сентемов Иван Потапов

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Место рождения

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Сентемов Потап Филиппов

Мать: Овдотья Иванова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1783 ст.

Сын: Сентемов Влас Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1784 ст.

Сын: Сентемов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1784 ст.

Сын: Сентемов Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Сентемов Лавр Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сентемов Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сентемов Кондратий Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сентемов Кондратий (мл) Иванов

Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Феодора Фокиева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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