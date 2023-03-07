Сентемов Иван Потапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Сентемов Потап Филиппов
Мать: Овдотья Иванова
Рождение ребёнка
11.02.1783 ст.
Сын: Сентемов Влас Иванов
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
29.01.1784 ст.
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
03.11.1784 ст.
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Сентемов Лавр Иванов
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Сентемов Кондратий Иванов
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Сентемов Кондратий (мл) Иванов
Мать ребёнка: Сентемова Феодора Фокиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802