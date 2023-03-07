Бабина Ирина Потапова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Дарья Савина
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ефимия Савина
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Бабин Козьма Савинов
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Неонила Савина
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Бабин Миней Савинов
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Савина
Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Савва Архипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816