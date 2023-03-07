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Бабина Ирина Потапова

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Место рождения

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бабин Иев (Иов) Савинов

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Дарья Савина

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ефимия Савина

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Бабин Козьма Савинов

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Неонила Савина

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Бабин Миней Савинов

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Савина

Отец ребёнка: Бабин Савва Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Савва Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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